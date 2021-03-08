نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأثنين: تطوير 3 محالج قطن بتكلفة 200 مليون جنيه

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأثنين 8 مارس2021، والتي جاء في مقدمتها:

تطوير 3 محالج قطن بتكلفة 200 مليون جنيه

انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من تطوير 3 محالج قطن في محافظات الشرقية والغربية والبحيرة بتكلفة 200 مليون جنيه، تمهيدا لتركيب الماكينات الجديدة والتى من المقرر وصولها من الهند وبدء التركيب نهاية مارس الجاري، على أن يتم التشغيل التجريبي في مايو المقبل، ضمن خطة الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج، وتصل قيمة الماكينات في المحالج الثلاثة التى تقع في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار نحو7 ملايين دولار.

«خدمات البترول البحرية» تنفذ 87 مشروعاً بـ171 مليون دولار

قال أشرف إمام، رئيس شركة خدمات البترول البحرية(PMS) ، إن الشركة التي تُعد الذراع البحرى لقطاع البترول، تمكنت خلال العام من تنفيذ 87 مشروعاً بإجمالى 171 مليون دولار، وتوقيع 80 تعاقد بقيمة 225 مليون دولار، جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020، برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية مارس

أعلن محمد معيط وزير المالية، مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات، وما فى حكمها الإقرار الضريبى (التسوية السنوية) حتى نهاية مارس الحالي، والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير الماضي، وسبق وصدر تعليمات بمد أجل تقديمها إلى نهاية فبراير، نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة «كورونا»،مؤكدا أن هذه المهلة أخيرة ولن يتم تجديدها مرة أخرى، كما أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة المحسوبة وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .

وزيرة التجارة تناقش برنامج رد الأعباء الجديد

طالب رؤساء المجالس التصديرية وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بمراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، مشكلات كل مجلس على حدة، ودعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، فضلا عن تحقيق استقرار تشريعي للقطاع الصناعي للتمكن من استكمال المشروعات التى يتطلب تنفيذها عدة سنوات، جاء ذلك خلال لقاء جمعهم بالوزيرة اليوم، لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، تمهيدا لعرضه على مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإقراره وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020.

3.3 مليار دولار تمويلات ضمن المحفظة الجارية لدعم المرأة

بلغت التمويلات التنموية التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، منها 20% في قطاع الصحة، و15% في التعليم، و14% في قطاع التعليم، و9% في الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.

استمرار حظر استيراد السكر الخام والأبيض لمدة 3 شهور

قررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، استمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 شهور إضافية. ونص القرار االمنشور في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين "عدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام لمدة ثلاثة أشهر، إلا بناءً على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والتموين على أن يتم مراجعى القرار بشكل دوري".

صندوق التنمية المحلية يمول 2483 مشروعا بـ28 مليون جنيه

أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية فبراير الماضي على تمويل 2483 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض 24 مليون جنيه، وبجملة استثمارات بلغت 28 مليون جنيه، لافتا إلى أن التمويل الإضافي الذي وافقت عليه وزارة المالية بناء على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية والبالغ 15.8 مليون جنيه، من موارد ومتحصلات الصندوق، قارب على الانتهاء.

1584 وحدة إسكان اجتماعي غرب أسيوط

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار عن الانتهاء من تنفيذ 1584 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، و1440 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، ويجرى الانتهاء من تنفيذ 1200 وحدة أخرى بنسبة 95% بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط، مضيفا أنه تم تخصيص 795 قطعة أرض سكنية (عمارات - فيلل) بجانب تخصيص العديد من قطع الأراضي الاستثمارية بأنشطة مختلفة؛ لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية وتوفير فرص العمل بها.

21 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

بلغت إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد 21 سفينة حاويات وبضائع عامة، بحسب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي أوضح أن ميناء شرق بورسعيد وصلت إليه 3 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر وصول سفينتي حاويات، فيما وصلت سفينتان حاويات لميناء غرب بورسعيد، وغادرته سفينتا حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

توفير دقيق يكفي 3 أيام في كل مخبز

كشف علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توفر احتياطي من الدقيق بالمخابز يكفي 3 أيام، إضافة إلى الحصة المقررة يوميا، مؤكدا ضخ الوزارة لكميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز، إلى جانب السلع الأخرى لمنافذ صرف السلع التموينية.

25 ألف ميجاوات الحمل الاقصي المتوقع.. اليوم

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الاثنين، يبلغ 25 ألف ميجاوات، مقابل 25.100 ألف ميجاوات أمس، فيما بلغ أدنى حمل أمس 16.969 ألف ميجاوات.

غدا.. مصر للطيران تسير 43 رحلة

تسير شركة مصر للطيران، غداً الثلاثاء، 43 رحله جويه، منها 31 رحله دوليه إلى كل من بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، وابوچا، الدوحة، لندن، دوالا، موسكو، اسطنبول، دبي، اثينا، ڤيينا، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، اديس ابابا، الشارقة، اربيل، أبوظبي، بالإضافة إلى 8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2918 راكب.

المركزي يطرح سندات خزانة بـ11 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة، بلغت قيمة الطرح الأول بلغت 6 مليارات جنيه لأجل 5 أعوام وبلغت قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 10 أعوام.

الدولار يرتفع في 10 بنوك ويسجل 15.78 جنيها للبيع

ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث زاد بنحو 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وبنحو 4 قروش فى بنك التعمير والإسكان إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، و3 قروش فى كل من البنك التجارى الدولي، وقناة السويس، والعربي الأفريقي، والبركة إلي 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفى بنكي الأهلي المصري، ومصر ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وبنحو قرشين فى بنك الأسكندرية لتسجل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وقرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

البورصة تنخفض بـ 0.85% بنهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية فى نهاية التعاملات اليوم الاثنين، حيث هبط المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 11459.51 نقطة، كما تراجع المؤشر egx100 بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3247.64 نقطة، كما انخفض المؤشر egx70EWI بنسبة 0.94%

النفط يقفز فوق 70 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتتجاوز العقود الآجلة لخام برنت مستوى 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا، ويرتفع الخام الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من عامين، وذلك بعد محاولات لاستهداف منشآت نفطية سعودية. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو عند 69.36 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1% إلى 66.11 دولارا للبرميل، بعد أن لامست 67.98 دولارا للبرميل في وقت سابق اليوم.