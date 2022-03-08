الجزائر تسجيل ٣٢ إصابة جديدة بفيرس كورونا خلال ٢٤ ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم/ الإثنين / تسجيل ٣٢ إصابة جديدة، وحالتي وفاة، فيما تماثل ٣٤ مريضا للشفاء.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٢٩٧ حالة، من بينها ٣٢ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٧ ألفا و٨٩٨ شخصا .

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٥٧ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١١ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن ٣٧ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٠ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وأحصت ولاية واحدة أزيد من ١٠ حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.