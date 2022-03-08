حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من انهيار اقتصادي حاد في حال فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا.



وقال هابيك في تصريحات لمحطة "آر تي إل" التليفزيونية الألمانية اليوم الثلاثاء: "سنتحدث بعد ذلك (عقب تطبيق مثل هذا الحظر) عن أزمة اقتصادية خطيرة في ألمانيا وبالتالي في أوروبا".



وذكر هابيك أن إعلان الولايات المتحدة عن وقف محتمل لواردات النفط الروسي وحده أدى إلى ارتفاع سعر النفط بنسبة 50% أمس الاثنين.



وفي الواقع ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال (159 لترا) بنسبة 18% في التعاملات المبكرة إلى أكثر من 139 دولار، ليقترب بذلك من المستوى القياسي الذي يقل قليلا عن 150 دولارا، والذي تم تسجيله في صيف 2008.



وذكر هابيك أن كل من يطالب بالاستغناء عن النفط والغاز الروسي يجب أن يكون واضحا لهم الآتي: "لن نتحدث حينها عن قفزات في الأسعار، ولكن عن ارتفاع دائم لأسعار الوقود الأحفوري"، مضيفا أنه ينبغي أن نكون واضحين بشأن الثمن الذي سندفعه جراء اتخاذ مثل هذه الخطوة.



وقال هابيك إن الأمر حينها لن يتعلق بإطفاء الأنوار في وقت مبكر من الليل، وأضاف: "الأمر حينها سيدور حول انهيارات في الشركات وبطالة.



وأردف: "هناك من يمكنه القول إن السلام يستحق كل هذا العناء، ولكن بعد ذلك عليك المثابرة. نحن لا نتحدث عن ثلاثة أيام ولا نتحدث عن ثلاثة أسابيع، لكن - سأقول ذلك الآن - عن ثلاث سنوات".



واستبعد هابيك فرض حظر في أوروبا وألمانيا لواردارت النفط من روسيا على غرار ما نوقش في الولايات المتحدة، موضحا أن هذا أيضا لم يكن متوقعا أو مطلوبا من الولايات المتحدة، "لأنه بذلك يرتفع خطر ترنح الاقتصاد الأوروبي ومعاناته من ركود حاد، وبذلك لن نتمكن بعد الآن من مواصلة العقوبات الأخرى".



وأشار هابيك إلى أن الولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط، وتشكل حصة وارداتها من النفط الروسي 5ر7% فقط، بينما تبلغ حصة واردات ألمانيا 35٪، قائلا: "هذا يعني أن الوضع غير قابل للمقارنة. الأمريكان يعرفون ذلك أيضا".