الزراعة: إتاحة السلع في منافذ الوزارة بسعر أقل من السوق بنحو 25%

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن جهود الدولة المصرية كانت كبيرة في القطاع خلال الفترة الأخيرة، لتلبية احتياجات المواطن المصري وزيادة حجم المعروض والمتاح، من خلال زيادة الإنتاج.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة لديها أكثر من 400 منفذ منتشر في كل أنحاء الجمهورية، تسعى إلى زيادة حجم المعروض من أجل تقديم فرص بديلة للمواطن، وتقليل فرص جشع التجار.

وأكد تزويد طاقة منافذ الوزارة بشكل كبير خاصة مع دخول شهر رمضان، موضحًا أن هناك أنواع مختلفة للسلعة الواحدة داخل منافذ الوزارة بأسعار مختلفة لمنح حرية الاختيار للمواطن المصري، وذلك بسعر منخفض عن سعر السوق بحوالي من 20 إلى 25%.

ولفت إلى إتاحة المنتجات بجودة عالية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف على المواطن، للمحافظة على اتزان السوق وزيادة حجم المعروض، مؤكدًا تغطية جميع المحافظات بالمنافذ التابعة للوزارة.