وقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية من أجل ضمان أمن روسيا.

وبحسب وكالة تاس الرسمية، فقد تضمن القرار حظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 "وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء" مما يعني أنه لم يتم حظر التصدير والاستيراد بصورة نهائية.

وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.

وكلف بوتين مجلس الوزراء خلال يومين اثنين، بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا خلال يومين.

ونشرت بعض المواقع أن بوتين أمر بحظر التصدير والاستيراد بشكل عام، لكن بمراجعة بيان الكريملين يتبين أن قائمة الدول المتأثرة والمسموح بالتصدير والاستيراد منها وإليها لم يتحدد بعد.