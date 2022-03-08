الرئيس الأوكراني: روسيا خسرت طائرات في غزو بلادنا أكثر مما فقدته خلال 30 عاما

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "روسيا خسرت عددًا من الطائرات الحربية والمروحيات في الأيام الـ13 الماضية من الحرب ضد أوكرانيا أكثر مما خسرته في الثلاثين عامًا الماضية".

وقال زيلينسكي، في خطاب للأمة عبر تقنية الفيديو، حسبما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "نحن نحارب منذ 13 يومًا. لقد دمرنا الغزاة أينما استطعنا في كل مكان، ولكن هناك أيضًا المجال الجوي ومئات من صواريخ كروز الروسية ومئات من الطائرات الحربية المعادية إلى جانب مئات المروحيات".

وتابع الرئيس الأوكراني: أنه "لا يزال لديهم ما يكفي من الطائرات للقتل وصواريخ كافية لإرهابنا وقنابل تزن 500 كيلوجرام تكفي لإسقاطها علينا في تشيرنيهيف وكييف وأوديسا وخاركيف وبولتافا وجيتومير، عشرات وعشرات من المدن الأوكرانية، الملايين والملايين من الشعب الأوكراني المسالم".