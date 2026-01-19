إعادة انتخاب فوستان-أرشانج تواديرا رئيسا لإفريقيا الوسطى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المجلس الدستوري في جمهورية إفريقيا الوسطى إعادة انتخاب فوستان-أرشانج تواديرا رئيسا للبلاد، وفق النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 28 ديسمبر 2025.

وأفاد المجلس في بيان، الاثنين، أن تواديرا نال 77.90 بالمئة من الأصوات، وأُعيد بذلك انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية ثالثة مدتها 7 سنوات.

وأوضحت أن الطعن الذي تقدم به أبرز منافسيه، أنيسيه جورج دولوغيلي، بدعوى "حدوث تزوير في الانتخابات" تم رفضه.

وأشار إلى أن دولوغيلي حل ثانيا بنسبة 13.50 بالمئة من الأصوات، فيما جاء هنري ماري دوندرا ثالثا بنسبة 2.97 بالمئة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في وقت سابق نتائج مؤقتة أظهرت حصول تواديرا على 76.15 بالمئة من الأصوات.

وانتُخب تواديرا رئيسا للبلاد لأول مرة عام 2016، ثم أُعيد انتخابه في انتخابات 2020 من الجولة الأولى بعد حصوله على 53.16 بالمئة من الأصوات.

وبموجب التعديل الدستوري الذي أُقر عام 2023، أُتيح لتواديرا الترشح لولاية ثالثة، كما جرى تمديد مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات.