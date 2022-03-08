يشهد المريخ السوداني حالة من التخبط الشديد في الوقت الحالي، إذ تراجعت إدارة النادي عن قرارها السابق بنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا إلى العاصمة الخرطوم، بدلًا من إقامتها في القاهرة.

وكان مصدر مسئول قد أكد في تصريحات لـ الشروق أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تلقى خطابًا من المريخ السوداني، يخطره فيه بنقل مباراته قبل الأخيرة في دوري الأبطال (الأهلي) إلى السودان.

وأرسلت إدارة المريخ خطاًبًا للأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ونظيره في الاتحاد الافريقي، يخطرهما فيه بعدم نقل مباراة الأهلي إلى الخرطوم.

وجاء في الخطاب: "بالإشارة إلى موضوع مباراة الأهلي والمريخ نود أن نفيد سيادتكم بأن مجلس ادارة نادي المريخ ليس لديه أي قرار بنقل المباراة من استاد السلام بالقاهرة الى استاد الهلال السوداني وان المباراة قائمة في موعدها وباستاد السلام بالقاهرة".

وأضاف: "المخاطبات الرسمية من المجلس تصدر باسم المدير العام للنادي، مهند كمال محمد نور، المعتمد لدى الاتحاد الأفريقي ولدي الاتحاد الدولي".

وأتم: "عليه نرجو شاكرين ايقاف أي إجراء يعمل على تحويل المباراة من استاد السلام بالقاهرة الى استاد الهلال مع التزام ادارة النادي بكافة الاجراءات، وحفظ العلاقات الطيبة بين دولتي السودان ومصر ممثلين في نادي المريخ والأهلي".

وكان المريخ قد توصل لاتفاق مع الأهلي على استقبال مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بملعب الأهلي وي السلام، بعد رفض الكاف خوض الفريق مبارياته في ملعبه بالخرطوم، لعدم توافر المعايير المطلوبة.