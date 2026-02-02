مصابون باستهداف إسرائيلي لبيت عزاء وسط غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن وصول عدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف بيت عزاء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بسماع ذوي انفجار ناتح عن قصف من مسيرة إسرائيلية، لبيت عزاء يعود لعائلة أبو الروس بمخيم 1 جنوبي النصيرات.

وفي سياق متصل، أشار المراسل إلى استشهاد مواطن برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية «كواد كوبتر» في جباليا البلد شمال غزة.

وحتى اللحظة، استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لغزة، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار لليوم الـ114 تواليا.

وأكدت مصادر طبية استشهاد أحمد أيمن محمود خميس (40 عامًا) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس، وهو الشهيد الثاني في المنطقة منذ صباح اليوم.

وفي وقت مبكر، أفاد مصدر طبي بوصول الشهيد الطفل إياد أحمد نعيم الربايعة (3 سنوات)، إلى مستشفى ناصر جرّاء قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية خيام النازحين في منطقة الإقليمي جنوبي مواصي خان يونس.

من جهتها، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء، منهم شهيدان انتشال، و4 إصابات.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيليى منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 526 شهيدًا، و1447 إصابة، و717 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و800 شهيد، و171 ألفًا و555 إصابة.