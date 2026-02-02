جيش الاحتلال: قصفنا مخازن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو شن غارات على عدد من مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال عبر منصة "إكس": "نفذت الضربات بعد تلقي إنذارات استخباراتية حول محاولات من جانب حزب الله لإعادة ترميم بنى تحتية عسكرية وإعادة التمركز قرب الحدود مع إسرائيل".

ووفقا للقناة ١٤ الإسرائيلية، قبل ساعات قليلة من الغارات على مخازن الأسلحة، أعلن جيش الاحتلال أنه اغتال من الجو عنصرا من حزب الله في بلدة أنصارية جنوب لبنان.

وبحسب تقارير في وسائل الإعلام، نُفذت الضربة بواسطة طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية استهدفت مركبة كان يستقلها العنصر. ويظهر في توثيق من موقع الحدث اشتعال السيارة بعد ثوانٍ من الانفجار. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن العنصر كان مشاركا في محاولات إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية للحزب في المنطقة.

وفي وقت لاحق من اليوم، أُبلغ أيضا عن غارة أخرى استهدفت مركبة في منطقة قرية القليلة، وهي أيضا في جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن ثلاثة مدنيين أُصيبوا جراء الهجوم، شاب وامرأتان.

وبالتوازي، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال علي الهادي الحقاني، وهو قيادي في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله، وذلك في غارة أمس على منطقة حاروف.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس للمرة الأولى إلى النشاط ضد حزب الله في لبنان، وذلك خلال جلسة حكومية خاصة عُقدت في كريات شمونة.

وقال نتنياهو في كلمته: "أحدثنا تغييرا هائلا، هناك رؤية، وهناك دافع وطاقة. كل الشروط متوافرة، والشيء الوحيد المطلوب هو الأمن. ونحن ملتزمون بهذا التغيير هنا في كريات شمونة، وكذلك في باقي أنحاء البلاد".