الأمم المتحدة: تدفق اللاجئين الأوكرانيين يتسبب في أزمة للدول الأوروبية

توقع رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن تشهد الدول الأوروبية موجة ثانية من اللاجئين الأوكرانيين المعرضين للخطر، بعد الموجة الأولى التي شهدتها الدول المحيطة بكييف، وهو ما يسبب أزمة لتلك الدول.

وقال رئيس المفوضية فيليبو جراندي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: «إذا استمرت الحرب الروسية فسنرى أشخاصًا ليس لديهم موارد أو اتصالات»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتابع: «سيكون هذا وضعًا أكثر تعقيدًا وتجب إدارته بالنسبة للدول الأوروبية للمضي قدمًا، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التضامن من قبل الجميع في أوروبا وخارجها».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممرات إنسانية، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «سيتم فتح ممرات إنسانية في كييف وتشيرنغيف وسومي وخاركوف وماريوبول، وتطبيق نظام وقف إطلاق النار اعتبارا من اليوم في العاشرة بتوقيت موسكو».

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا، أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء أمس الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس، دون تقدم يذكر بحسب تصريحات الجانبين.