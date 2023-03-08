أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، وإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية، وتوصيل الخدمات والمرافق والخدمات لجميع فئات المواطنين.

ففي مركز ومدينة أبو قرقاص، تابع تاج جلال رئيس المركز، عددا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية أبيوها؛ للوقوف على نسب التنفيذ.

وأكد تكثيف الجهود وتسخير الإمكانيات، وإزالة المعوقات في أثناء تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة، ضمانا للانتهاء منها وتسليم المشروعات، وفقا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة، والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة لها.