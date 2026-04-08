السعودية تؤكد ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا للملاحة دون أي قيود

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإعلان رئيس الوزراء الباكستاني السيد محمد شهباز شريف، عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت في بيان لها: «تؤكد المملكة دعمها لجهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية باكستان الإسلامية للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويعالج القضايا كافة التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على مدى عدة عقود».

وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا للملاحة، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، دون أية قيود.

وأعربت عن أملها في أن يشكّل وقف إطلاق النار فرصةً للتوصل لتهدئة شاملة ومستدامة، بما يعزز أمن المنطقة، وأن تتوقف أي اعتداءات أو سياسات تمس سيادة دول المنطقة وأمنها واستقرارها.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من الأربعاء، أن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز.

وأكد عراقجي أن «المرور الآمن من مضيق هرمز متاح لمدة أسبوعين، بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية».

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن المجلس الأعلى للأمن القومي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ الجمعة 10 أبريل، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بعد أن قدمت طهران مقترحا من 10 نقاط إلى واشنطن عبر باكستان، مضيفا أن المحادثات لا تعني نهاية الحرب.

وأوضحت إيران أن المحادثات، التي قد تستمر لمدة تصل إلى 15 يوما ويمكن الاتفاق على تمديدها، تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المقترح، الذي يتضمن أحكاما بشأن عبور مضيق هرمز، ورفع العقوبات، وانسحاب القوات القتالية الأميركية من القواعد الإقليمية.

وكشف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن المقترح المكون من 10 نقاط المقدم لأمريكا يتضمن قبول برنامج تخصيب اليورانيوم.

وكشفت إيران أن المقترح المذكور يتضمن «رفع جميع العقوبات الأساسية والثانوية، ودفع تعويضات كاملة لطهران، والإفراج عن جميع أصولها المجمدة».