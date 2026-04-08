قطر تطالب إيران بتعويضات عن جميع الأضرار التي تكبدتها

طالبت قطر إيران بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تكبدتها نتيجة الهجمات الإيرانية على أراضيها.

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء، جاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما دولة قطر إلى أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل، بشأن مستجدات الهجوم الإيراني على أراضيها، الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ونبهت الرسالتان، التي قامت بتوجيههما الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى وقوع "هذه الاعتداءات من قبل إيران حتى بعد اعتماد مجلس الأمن قرارا أدان فيه بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات".

وأكدت الرسالتان أن أهداف الهجمات هي ذات طابع مدني بحت، ويشكل استهدافها خرقا سافرا من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية.

وشددت الرسالتان على أنه "تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسئولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال، وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص".