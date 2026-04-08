الأربعاء 8 أبريل 2026 12:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

تراجع توقعات انتعاش الطلب الصيني على الغاز المسال رغم هدنة الشرق الأوسط ومخاوف من الإمدادات والأسعار

 بكين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 11:01 ص

تتلاشى الآمال في حدوث انتعاش قوي في طلب الصين على الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من وقف إطلاق النار، الذي تم الإعلان عنه في الشرق الأوسط، فيما يحذر محللون من استمرار مخاطر الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11% العام الماضي لتصل إلى 68.4 مليون طن، وهو تراجع نادر وسط نمو شبه مستمر على مدى عقدين من الزمن تقريبا.

ويتوقع موقع "بلومبرج.إن.إف.آي" تراجعا آخر في عام 2026 إلى 62.3 مليون طن. وتتوقع شركة ريستاد انرجي ارتفاعا طفيفا إلى 70 مليون طن، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وحتى قبل أن تعرقل الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران سلسلة الإمداد من الخليج العربي، كان الطلب الصيني على الغاز يتراجع مع تباطؤ الاقتصاد. وتراجع الاستهلاك على ما يبدو بنسبةة 0.9% في الشهرين الأولين من العام، طبقا لأرقام حكومية، مما يعطل فترة الضعف التي استمرت خلال عام 2025.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك