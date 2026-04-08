قطر: على إيران الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية واحترام سيادة الدول

رحبت دولة قطر بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعدّه خطوة أولية في اتجاه خفض التصعيد، مؤكدةً ضرورة البناء عليه بشكل عاجل لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الأربعاء، عن تقدير دولة قطر لجهود جمهورية باكستان الإسلامية، لاسيما جهود رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، وقائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وكل الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي الحميدة التي أسهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بإعلان وقف إطلاق النار، بما يضمن تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار، مشددةً على ضرورة أن تبادر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والممارسات التي تقوض الاستقرار الإقليمي، واحترام سيادة الدول، بما يكفل عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وشددت الوزارة على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وجددت دعم دولة قطر الثابت لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي السلمية، مؤكدة أن الحوار الجاد والمسئول والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، تمثل الركائز الأساسية لتسوية الأزمات وتجنب تداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعليق قصف إيران ومهاجمتها لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القرار جاء عقب اتصالات مع قادة باكستان التي لعبت دور الوسيط بين واشنطن وطهران.

وأوضح أن هذه الخطوة مشروطة بموافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على «الفتح الكامل والفوري والآمن» لمضيق هرمز، معتبرا أن هذا التعليق يمكن أن يشكل «وقفا لإطلاق النار من الجانبين».

وأشار ترامب، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تلقي الولايات المتحدة مقترحا من 10 نقاط من إيران، معتبرا أنه يشكل أساسا عمليا يمكن البناء عليه في المفاوضات، مضيفا أن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الطرفين جرى الاتفاق عليها تقريبا.

ولفت إلى أن مهلة الأسبوعين قد تتيح التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يشعر بأن أهداف واشنطن قد تحققت.

وجاء إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز، في تحول مفاجئ بعد ساعات من تحذيره من أن «حضارة بأكملها ستفنى الليلة» في حال عدم تلبية مطالبه.

وارتبط الاتفاق بوقف عرقلة إمدادات النفط والغاز عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو خمس شحنات النفط العالمية.