البرلمان العربي: ندين الجريمة النكراء لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات "الجريمة النكراء" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة (جنين) وسقوط أكثر من ستة شهداء وإصابة العشرات، وقصف المنازل بالصواريخ، واستهداف النساء والأطفال.

وحمل البرلمان العربي، في بيان اليوم الأربعاء، حكومة اليمين المتطرفة، مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية وتدمير كل الجهود الرامية لعملية السلام، وإعادة الاستقرار في المنطقة، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير لاقتحام المدن والقرى وسياسة الإعدام الميدانى اليومي، والذي أصبح بصورة متكررة منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الحكم، ووضع حد للإجراءات التصعيدية الأحادية والاستفزازية لسلطة الاحتلال الفاشية، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم، والعودة إلى الانخراط الجدي في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة (القدس).