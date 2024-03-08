مناطق شمالي سوريا تشهد مظاهرات ضد جبهة النصرة

انتفضت أغلب مناطق شمال سوريا الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة، ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وقائدها أبو محمد الجولاني اليوم الجمعة.

وشهدت مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، خروج مظاهرات في مدن إدلب وبنش وتفتناز وجسر الشغور وأريحا وأعزاز وعفرين والباب في ريف حلب وغيرها من المدن والبلدات في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا.

وقال محمد سرمين أحد منظمي الحراك في مناطق شمال سوريا إن "عشرات آلاف المتظاهرين خرجوا اليوم في أغلب مدن وبلدات وقرى المناطق المحررة في محافظات حلب وإدلب، ضد هيئة تحرير الشام وقائدها أبو محمد الجولاني والظلم الذي تمارسه الهيئة على المدنيين".

وأضاف سرميني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "تفرد هيئة تحرير الشام بقيادة المنطقة أوصلنا إلى ما نحن عليه من الظلم والاعتقال التعسفي للمدنيين وأن الشعارات التي رفعت اليوم أغلبها تطالب بإسقاط الجولاني وحل جهاز الظلم العام (في إشارة إلى الأمن العام) والإفراج عن المعتقلين في سجون الهيئة التي هي أشبه بمسلخ بشري".

وأكد محمد كروم أحد المشاركين في المظاهرة التي خرجت في مدينة إدلب أن "خروج المظاهرات للأسبوع الثالث على التوالي ضد هيئة تحرير الشام دليل على كسر حاجز الخوف لدى الأهالي ضد ظلم الهيئة التي أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين في عدد من المناطق".