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قالت الفنانة منال سلامة، إنها تغيّبت لفترة طويلة عن المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني (الذي تخوضه هذا العام بمسلسل صيد العقارب).

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الجمعة، أنّ عملت مسبقًا مع المخرج أحمد حسن ما شجّعها لقبول دورها في مسلسل صيد العقارب.

وأوضحت أنَّ دورها غير ممتد طوال الحلقات، معبرة عن سعادتها بالثقة التي وُضعت فيها لتشارك في المسلسل.

وأشارت إلى أن فكرة العمل جيدة جدا وستنال إعجاب الجمهور، حيث يتناول صراعات عائلية طوال الأحداث.

ونوهت بأنَّ فكرة العمل أعجبتها فوافقت عليه على الفور، نظرًا لتوافر عوامل النجاح من إنتاج وإخراج وتأليف.

كما لفتت إلى أنها كانت تشتاق للمشاركة في دراما رمضان والعودة لجمهورها من خلاله.

ومسلسل «صيد العقارب» بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولى وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر مجدى بدر وسامية عاطف وميار الغيطى وعماد صفوت وأحمد ماجد وأحمد جمال سعيد و محمد على رزق وعزوز عادل ومنال سلامة وصفاء جلال ومى القاضي وسيف الديربى ومحمد صلاح ونخبة من النجوم، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وإنتاج فينومينا منتج فنى مصطفى الغزولى برديوسر محمد سليمان.