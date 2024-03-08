وزير الدفاع الألماني يتفقد منشأة للدفاع المدني في هلسنكي

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، خلال زيارة لمنشآت الحماية المدنية في فنلندا بأن على ألمانيا أن توفر حماية أكبر.

وخلال اجتماع مع نظيره الفنلندي أنتي هاكانن، قال بيستوريوس في العاصمة هلسنكي إنه يجب معالجة هذا الأمر على نحو سريع لأن الدفاع المدني، أو حماية السكان "دائما ما يكون الجانب الآخر للتهديد العسكري وقدرة الدفاع".

وقام الوزير الألماني، الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، بزيارة منشأة الدفاع المدني ميريهاكا في العاصمة الفنلندية. ويتم استخدام هذه المنشأة كمركز رياضي في أوقات السلم، لكنها تحتوي على مرافق مخابئ تسع لـ900,000 شخص، وهو ما يزيد على عدد سكان المدينة.

يذكر أنه على النقيض من ذلك، لا تمتلك ألمانياأبدا مخابئ تسع لجميع سكانها، ومنذ نهاية الحرب الباردة، قامت ببيع المخابئ المملوكة للدولة الموجودة، أو تركت بعضها مهجورا.

وقال بيستوريوس إنه حتى خلال الحرب الباردة، كانت ألمانيا تمتلك فقط مخابئ لـ 10% من السكان، مشيرا إلى أن هذه القضية سيجري نقاشها في مجلس الوزراء الاتحادي.

وأعرب الوزير الألماني عن إعجابه بالنهج الإسكندنافي المتعلق بتوفير دفاع شامل ومطلق وبالمستوى العالي من الموافقة في الدول على دفاع لا يظهر بمظهر عسكري أو مثير للقلق.

من جانبه، قال وزير الدفاع الفنلندي هاكانن إن "روسيا تهديد طويل الأمد،" في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، وأضاف: "نرى أنهم (الروس) يحصلون على دعم أكبر من شركاء وحلفاء. يتم دعمهم من قبل دول استبدادية أخرى."

كانت فنلندا انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أبريل 2023، بعدما قدمت طلب عضوية في أعقاب انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد أن ظلت على الحياد على مدار عقود.