فتح أبواب كنيسة القيامة وعودة الحياة إلى طبيعتها في القدس

أعادت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس أمام الزوّار والحجاج.

وذكرت محافظة القدس، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أن ذلك يأتي بعد أكثر من 12 يومًا من الإغلاق نتيجة فرض حالة التأهب القصوى عقب التصعيد العسكري مع إيران.

ووفق المحافظة ، "تحمل كنيسة القيامة أهمية بالغة لدى المسيحيين حول العالم، حيث تُعد من أقدس المواقع الدينية لديهم، إذ يُؤمنون أنها تضم موقع صلب المسيح ودفنه وقيامته، مما يجعلها مركزًا روحيًا للحج المسيحي ومعلَمًا تاريخيًا بارزًا في قلب البلدة القديمة بالقدس".

وأشارت إلى أن "المسيحيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ممنوعون من دخول القدس والصلاة في كنيسة القيامة وزيارة مقدساتهم المسيحية في المدينة، وذلك للسنة الثانية على التوالي".



