طارق الشناوي: ورثة عبدالحليم يعترضون على ظهوره بالهولوجرام في موازين لأنهم وجدوا أنفسهم خارج الصفقة المالية

بعد انتقاد أسرة العندليب عبدالحليم حافظ، على ظهوره بالهولوجرام في إحدى حفلات مهرجان موازين بالمغرب، وتهديدهم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنظمة للحفل والمهرجان، قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن أغلب الاعتراضات الأدبية لورثة الفنانين طوال التاريخ تنتهي عندما يتم إرضائهم ماديا، وحينها بدلا من سماع أصواتهم الرافضة لانتهاك مورثهم يتلاشى مع الأيام هذا الصوت وكأن شيئا لم يحدث، ويتبدل إلى إعجاب وتأييد.

وأكد الشناوي، عبر صفحته على فيسبوك: رغم ما يبدو ظاهريا أن ورثة عبدالحليم معترضون على تقديمه على هذا النحو باستخدام الهولو جرام في مهرجان موازين بالمغرب مع الاستعانة بشبيه له، إلا أن الجزء العميق والمسكوت عنه ولم يعلنه الورثة هو أنهم وجدوا أنفسهم خارج تلك الصفقة المالية.

كان مهرجان موزاين، أقام حفل العندليب عبدالحليم حافظ بتقنية الهولوجرام أمس الأول، على المسرح الوطنى محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، وتم خلاله تقديم عدد من الأغنيات هي "الماء والخضرة والوجه الحسن"، و"أول مرة تحب يا قلبى"، و"بلاش عتاب"، و"جبار"، و"زي الهوى"، و"جانا الهوى" و"حبك نار". ومنذ الإعلان عن الحفل، أبدت أسرة الراحل عبدالحليم حافظ، اعتراضها على إقامة الحفل، مؤكدة أنها لم تمنح أي جهة تصريحاً باستخدام صورة أو صوت عبدالحليم، وأن ما حدث يُعدّ انتهاكاً صريحاً لحقوق الملكية، وهددت الأسرة بأنها ستلجأ للقضاء وستطالب بتعويض كبير عن الضرر الذي حدث. من جانبها، أكدت جمعية "مغرب الثقافات"، أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بإنتاج هذا العرض بتقنية الهولوجرام قد تم اتخاذها في إطار من الصرامة والامتثال التام للقوانين المعمول بها، فقد جرى، بشكل مسبق، الحصول على التراخيص الضرورية المتعلقة باستغلال صورة الفنان الراحل وصوته وأعماله الغنائية، وذلك من الجهة المخولة رسمياً بتدبير هذه الحقوق، في احترام تام للضوابط القانونية، وقبل أي إعلان رسمي عن تنظيم هذا الحفل.