ترامب: وقف النار بين إسرائيل وإيران يسير بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير بشكل جيد».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل التزمت بوقف إطلاق النار، وسحبت طائراتها من الأجواء الإيرانية.

وأشار إلى اعتقاده بتدمير البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، قائلًا إن تخصيب اليورانيوم آخر شيء سترغب إيران في فعله الآن.

وأكمل: «إيران لن تقدم على تخصيب اليورانيوم لأنها تعمل أننا سنلاحقها، ولا نتوقع تطوير طهران لبرنامجها النووي وإنتاج قنبلة».

ولفت إلى أن إسرائيل وجهت ضربات قاسية لإيران، معقبًا: «استطاعوا تدمير بعض المباني، ونتنياهو يجب أن يكون فخورًا بنفسه، وإيران لن تتمكن من إنتاج قنابل لفترة طويلة»، بحسب تعبيره.