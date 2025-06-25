أعلن المطرب اللبناني ملحم زين عن إحيائه حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان زحلة السياحي بلبنان، يوم 3 يوليو المقبل على خشبة مسرح حديقة جوزيف طعمة سكاف في قضاء زحلة.

يأتي هذا الحفل في إطار خيري، ضمن مبادرة لدعم جمعية خيرية تُدعى "سند للرعاية التلطيفية" في لبنان.

وكان المطرب اللبناني ملحم زين قد شارك مؤخراً في أوبريت غنائي بعنوان "صناع الأمل"، والذي خُصص لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، من بينهم صابر الرباعي، ونجوى كرم، وعاصي الحلاني، ووليد توفيق، ووليد الشامي، وبلقيس فتحي، ومحمد عساف، وسعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور، وعبير نعمة، ونبيل شعيل، وآخرون.