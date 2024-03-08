دخول 242 شاحنة مساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم لقطاع غزة

كشفت إحصاءات دخول المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح البري وكرم أبو سالم، اليوم الجمعة، مرور 242 شاحنة متنوعة.

وأكد مصدر في شمال سيناء، أنه دخل من معبر رفح البري 67 شاحنة، منها 63 مساعدات وتشمل 4 شاحنات غاز و3 سولار و12 مواد غذائية و6 دقيق و12 مساعدات إماراتية، و4 مياه و2 مواد تنظيف و1 ملابس و3 مراتب و3 بطانيات وً5 خيام و8 مشاطيح خبز مصري.

كما دخلت 4 شاحنات قطاع خاص منها 1 أندومي و1 دقيق و1 بامبرز و1 صلصة.

وأضاف المصدر، أنه دخلت إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، 175 شاحنة منها 61 مواد غذائية و73 دقيق و7 أدوية و10 مراتب و4 بطانيات و3 مياه و3 مواد تنظيف و3 ادوات منزلية و2 خيام و1 أجهزة كهربائية و2 فحم و2 حطب و4 بصل.