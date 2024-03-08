الأردن ينفذ 9 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، اليوم الجمعة، 9 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول تستهدف عددا من المواقع في شمال قطاع غزة، وفق بيان للجيش.

وقال البيان: "اشترك في تنفيذ العملية 4 طائرات من نوع (سي 130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر وطائرة تابعة للولايات المتحدة وطائرة تابعة لفرنسا وطائرة تابعة لهولندا وطائرة تابعة لبلجيكا"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف البيان "الإنزالات جاءت تلبية للواجب الإنساني وضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تسعى من خلالها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الإسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة".

و أكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا العسكري في العاصمة الأردنية عمان، باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نفذت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 33 إنزالا جويا أردنيا، و28 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.