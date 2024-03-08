طائرة بوينج تفقد أحد إطاراتها خلال إقلاعها من الولايات المتحدة

سقط أحد إطارات طائرة من طراز بوينج 777 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أثناء إقلاعها من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يوم الخميس.

وهبطت الطائرة التي كان من المفترض أن تتوجه إلى اليابان، وعلى متنها حوالي 250 شخصا، بعد ذلك بوقت قصير في لوس أنجليس دون أي مشاكل.

وشددت شركة يونايتد إيرلاينز على أن طائرات الركاب مصممة للهبوط بإطارات مفقودة أو تالفة. وتحتوي طائرة بوينج 777 على ست عجلات على كل جانب تحت الأجنحة.

وتخضع شركة بوينج حاليا لتدقيق مكثف بعد أن فقدت طائرة من طراز 737-9 ماكس الجديدة تقريبا جزءا من جسم الطائرة أثناء صعودها بعد إقلاعها في بداية يناير الماضي.

وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة في تقرير أولي إلى أن انفصال الجزء لوحة كان بسبب إزالة البراغي المهمة أثناء عملية التصنيع في منشأة رينتون التابعة لشركة بوينج، مما يشير إلى أنه ربما لم يتم إعادة تركيبها.

يشار إلى أن مشاكل الإطارات، والتي تتعرض باستمرار لأحمال شديدة، ليست نادرة. ففي يناير، فقدت طائرة بوينج 757 أحد إطاراتها قبل وقت قصير من إقلاعها في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، بينما هبطت طائرة إيرباص "إيه 319" في فبراير في البرازيل بإطار مفقود.