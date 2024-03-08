زيلينسكي يصل إسطنبول لإجراء محادثات مع أردوغان بشأن الحرب مع روسيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إسطنبول قبل خوض محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة.

وستتمثل القضية الأساسية فى الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من سنتين. وترغب أوكرانيا أيضا في الحديث عن خطة سلام مزمعة في سويسرا وأمن الشحن في البحر الأسود والإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين.

ويشمل جدول زيارة زيلينسكي زيارة حوض سفن يتم به بناء فرقاطتين للبحرية الأوكرانية. ومن بين الفرقاطتين سفينة "هتمان إيفان مازيبا" الرئيسية الجديدة، التي من المقرر أن ينتهي العمل لها العام الجاري. كما من المقرر أن يلتقي بممثلين لصناعة الدفاع التركية.

وتعتزم أنقرة أيضا مناقشة استمرار اتفاق حبوب البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022، والذي بموجبه قدمت روسيا ضمانات أمنية لصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومع ذلك، بعد انتهاء الاتفاقية في يوليو 2023، أنشأت كييف ممرا خاصا بها على طول الساحل يمكن من خلاله لسفن الشحن الرسو بأمان في الموانئ الأوكرانية.

وتمكنت أوكرانيا من ابعاد أسطول البحر الأسود الروسي عن الجزء الغربي من البحر الأسود، وذلك بشكل أساسي من خلال هجمات المسيرات البحرية، مما جعل هذا الممر متاحا. ووفقا لكييف، فإن الصادرات البحرية من الموانئ الثلاثة المحيطة بمدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا عادت بالفعل إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول يناير الماضي.

وتتصدى أوكرانيا لحرب روسية واسع النطاق على مدار أكثر من عامين بمساعدة غربية. وقامت تركيا بدور الوساطة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بعد نشوب الحرب.

وجددت أنقرة مؤخرا عرضها بأنها مستعدة لاستضافة مفاوضات سلام روسية أوكرانية، على الرغم من أن تركيا تدعم أيضا كييف بإمدادات الأسلحة. وتحتاج أوكرانيا بشكل عاجل إلى استعادة مخزوناتها من قذائف المدفعية.