نائب رئيس الزمالك: أبعدنا اللاعبين عن كل الأجواء السلبية قبل مواجهة الأهلي

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تحدث هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية يستضيف المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 7 ونصف بحضور جماهيري 25 ألف مشجع.

وقال نصر في تصريحات تلفزيونية:" بذلنا مجهودا كبيرًا وأتمنى أن يكون كأس مصر من نصيب الزمالك".

أضاف:" مجلس الإدارة يؤدي دوره على أكمل وجه والتوفيق من الله رغم وجود عوامل مؤثرة على المنافسة ومستوى المباراة داخل الملعب وخارجه ومن يحالفه الحظ يكون موفقًا".

أكمل:" أبعدنا اللاعبين عن كل الأجواء السلبية المحيطة بعيدًا عن مواجهة نهائي الكأس".

أتم:" نثق في اللاعبين وهم يثقون في الإدارة ومستعدون بكل حماس وتركيز".