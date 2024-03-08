لصوص يسرقون مجوهرات ومنحوتات تقدر بأكثر من مليون يورو من فيلا إيطالية

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سرق جناة مجهولون مجوهرات ذهبية ومنحوتات تقدر قيمتها بأكثر من مليون يورو من مقر الإقامة السابق للكاتب الإيطالي جابرييل دانونزيو على بحيرة جاردا، وهي مقصد سياحي شهير.

وقالت الشرطة إن اللصوص أخلوا بشكل كامل معرضا يضم أعمالا للنحات الإيطالي وصائغ الذهب أومبرتو ماستروياني، قبل وقت قصير من إغلاق المعرض اليوم الجمعة.

وتمت سرقة 49 قطعة عرض خلال الليل قبل ساعات العمل يوم أمس الخميس. وترك اللصوص واجهات عرض الأعمال الفنية الفارغة خلفهم.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن المحققين يفترضون أن السرقة من عمل عصابة من اللصوص المحترفين للغاية.

وبحسب التقارير، يبدو أنهم دخلوا الفيلا في مدينة جاردوني ريفييرا عبر باب جانبي. ورغم تشغيل نظام الإنذار، إلا أنه ظل صامتا ولم يلحظ موظفو الأمن أي شيء.

وقدر المحققون قيمة المعروضات المسروقة، التي ترجع ملكيتها إلى عائلة ماستروياني، بأكثر من مليون يورو (09ر1 مليون دولار).