انفجار قنبلة يلحق أضرارا بمحطة غاز جنوب أثينا

ذكرت السلطات في اليونان أن انفجار قنبلة قوي، ألحق أضرارا بمحطة للغاز، في مدينة "بيرايوس" جنوب أثينا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الانفجار. ولحقت أضرار بمبان ومركبات قريبة من الانفجار، الذي وقع بعد الساعة الثالثة صباح اليوم بوقت قصير، بشارع "أوميريدو سكيليتسي"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الجمعة.

وطوقت الشرطة اليونانية المنطقة، وأوقفت المرور، كإجراء احترازي.

ويتواجد خبراء مفرقعات، تابعون للشرطة اليونانية في الموقع حاليا لإجراء تحقيقات وجمع أدلة.

يأتي انفجار اليوم الجمعة، في أعقاب وقوع تبادل لإطلاق النار في نفس الحي، قبل شهر تقريبا، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان هناك أي علاقة له بالحادث الذي وقع اليوم الجمعة.