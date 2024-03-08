خبراء التحكيم: حكم القمة ليس خارقا والعضلات لا تمنح الرشاقة

شن عدد كبير من خبراء التحكيم المصري هجومًا شديدًا على اتحاد الكرة بعد قرار اسناد مباراة قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لطاقم تحكيم أجنبي بعد أن كان القرار الصادر في البداية قيادة طاقم تحكيم مصري المباراة المرتقبة في المملكة العربية السعودية.

ويدير الحكم البرازيلي اندرسون درانكو والذي اشتهر بعضلاته المفتولة مباراة القمة والمقرر انطلاقها مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في تمام الساعة 7 ونصف.

الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف صرح تلفزيونيًا:" من المنطق اسناد المباراة لحكم مصري وما حدث تهريج أي حكم من حكامنا الدوليين كان قادرًا على إدارة اللقاء".

أضاف:" الحكم البرازيلي درانكو ليس خارقًا للطبيعة والعضلات لا تمنح المرونة والرشاقة".

في المقابل علق الحكم الدولي جهاد جريشة قائلًا:" الحكام المصريين الدوليين أفضل من الحكم البرازيلي كان يجب اختيار أحد من الحكام الثلاثة الذين شاركوا في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة".