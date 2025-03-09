محمد عبدالعظيم عن هشام ماجد: لم أر مثله في الحياة أو الوسط الفني

أشاد الفنان محمد عبدالعظيم، بالفنان هشام ماجد علمًا بأنهما يتزاملان في مسلسل أشغال شقة جدًا الذي يُعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «ورا الشمس» الذي تقدمه الفنانة لقاء سويدان، عبر شاشة «الشمس»، إن ماجد فنان موهوب ويُقدم كوميديا راقية ولذيذة وبسيطة ويصنع الضحك بأقل الإمكانيات.

وأضاف أنه على المستوى الإنساني، لم يقابل أحدًا مثل هشام ماجد سواء في الحياة أو الوسط الفني، بما يتحلى به من خفة دم وحب لزملائه، موضحًا أنهم يحرص على مساندة زملائه ويخاف عليهم أكثر من نفسه.

وشدد على أن كواليس مسلسل أشغال شقة جدًا ممتعة للغاية ويسودها ضحك كبير.

في شأن آخر، تحدث عبدالعظيم عن الفنان الراحل مصطفى درويش قائلا إنه علاقة صداقة كانت قد جمعت بينهما بعد مسلسل 100 وش، مؤكدا أنه كان كثيرًا ما يساهم في قضاء احتياجات البسطاء.

وشدد على أن درويش يملك سيرة طيبة بين الجميع، وكان معروفًا بحب الخير دون انقطاع.