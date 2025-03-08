الكشف عن موقف ثنائي أتلتيكو مدريد من مواجهة خيتافي

يسعى أتلتيكو مدريد إلى التعافي من هزيمته أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإسباني حينما يسافر لمواجهة خيتافي.

وخسر فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بهدفين مقابل هدف أمام غريمه المدريدي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي في ملعب سانتياجو برنابيو، وهي النتيجة التي أنهت سلسلة من 10 مباريات من دون خسارة للروخيبلانكوس في جميع البطولات.

ويعاني كوكي قائد أتلتيكو مدريد من إصابة عضلية في الفخذ ويبدو أنه سيغيب عن مباراة خيتافي. لكن لاعب وسط المنتخب الإسباني يبدو في طريقه للعودة للمشاركة في مباراة الإياب أمام ريال مدريد يوم الأربعاء القادم.

ويبدو المدافع سيزار أزبيليكويتا على بعد خطوة من المشاركة في مباراة خيتافي، إذ خضع اللاعب المخضرم لاختبار متأخر للياقة بسبب مشكلة عضلية.

ومن المتوقع أن يستمر الثنائي أنطوان جريزمان وجوليان ألفاريز في قيادة خط هجوم الفريق رغم أن أتلتيكو سيخوض 3 مباريات في ظرف 9 أيام.

وحقق أتلتيكو مدريد سلسلة انتصارات في الدوري الإسباني وصلت إلى 6 مباريات متتالية، ولم يخسر في آخر 11 مرة حل فيها ضيفا على خيتافي.

ويحتل خيتافي المركز 14 في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة.