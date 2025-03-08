قال الفنان محمد عطية، إنَّ قلة أعماله الفنية راجع إلى تقصير منه حتى وإن كانت هناك عوامل خارجية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «سابع سما» الذي تُقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر شاشة «النهار»، أنه كان يتبع العناد في التعامل مع الأعمال التي تُعرض عليه للمشاركة فيها، كما أنه لم يتحلَ بخبرة فنية كافية.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا يعود أيضًا إلى حديثه في أمور كان عليه عدم التطرق إليها، مؤكدا أن نقطة نجاحه الأكبر كانت في ستار ميكر قبل 21 عامًا.

وأشار إلى أنه يحاول العودة للساحة الفنية وإن كانت أغنية البطيخ التي تتناول القضية الفلسطينية قد أعادته إلى الساحة بشكل ما، مؤكدا أنّ له مصادر أخرى للرزق مثل الكتابة والتلحين وتقديم برامج وكتابة مسلسلات.

وتابع: «أنا من الناس اللي تعرف تعيش بجنيه، وتعرف تعيش بمليون جنيه»، مؤكدا أنه قادر على جعل نفسه سعيدًا بأقل الإمكانيات.

وذكر من تلك الأمور، مشاهد التلفاز وقراءة الكتاب والتوجه للجيم، منوّهًا بأن كل هذه الأشياء البسيطة تجعله سعيدًا.