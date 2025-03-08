السفير المصري في طشقند يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأوزبكي

قدم السفير تامر حماد، سفير جمهورية مصر العربية لدى أوزبكستان، أوراق اعتماده إلى الرئيس شوكت مرضاييف رئيس جمهورية اوزبكستان.

وأشاد الرئيس الأوزبكي، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، بالعلاقات التاريخية الممتدة بين بلاده ومصر، مؤكداً على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن مصر دولة رائدة في القارة الأفريقية، وأن أوزبكستان تتطلع إلى الاستفادة من علاقاتها المتميزة مع مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

ومن جهته، نقل السفير المصري تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأوزبكي.

وأعرب عن الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أوزبكستان، معبراً عن عزمه العمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات بين البلدين، خاصة في مجالات الصناعات الدوائية، والصناعات الكيميائية، والمنسوجات، والتشييد والبناء، والصناعات الغذائية.

كما أكد على أهمية تعزيز التبادل السياحي، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تدفق السائحين من البلدين، إضافة إلى دعم التعاون البرلماني، والثقافي، والتعليمي وبين المراكز البحثية لتحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين المصري والأوزبكي.