يقترب نادي ليفربول، من اقتناص لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الـ 20 في تاريخه، وهذا بعد المسيرة المميزة خلال لقاءات الموسم الكروي الجاري.

وطوى فريق ليفربول، صفحة لقاء ساوثهامبتون، بفوز مهم بثلاثية لهدف، خلال لقاءات الجولة 28 من عمر البطولة، ليرفع الفريق رصيده من النقاط لـ 70، متصدرا لترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتبقى لفريق ليفربول 9 لقاءات في الدوري الإنجليزي على النحو التالي: «إيفرتون، فولهام، وست هام يونايتد، ليستر سيتي، توتنهام، تشيلسي، أرسنال، برايتون، كريستال بالاس».

حسابيا، يمكن ليفربول أن ينصب نفسه ملكا للموسم الجاري بالدوري، بوصوله للنقطة رقم (88)، لأن أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه أي فريق هو (87)، ولذلك يحتاج ليفربول لحصد 18 نقطة فقط من مبارياته التسع المتبقية دون النظر لنتائج المنافسين.

يأتي فريق أرسنال في المركز الثاني خلف ليفربول في سلم ترتيب الدوري، بفارق 16 نقطة، وهذا قبل لقاء الجانرز أمام مانشستر يونايتد، مساء الأحد.

جدير بالذكر، أن ليفربول وأستون فيلا، لعبا مباراة أكثر عن باقي فرق البطولة، وهذا بسبب لعب الثنائي مواجهة مقدمة من الجولة 29، بسبب ارتباط ليفربول بخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة «كاراباو» في السادس عشر من الشهر الجاري.