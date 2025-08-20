النائبة آمال عبد الحميد: تلقيت ردودا جميلة من بعض المواطنين حول مقترح العمل 5 فجرا حتى 12 ظهرا

ردت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مقترحها الذي أثار الجدل على مدار الأيام الماضية، حول تعديل مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وقالت «عبد الحميد»، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، إن دورها كنائبة يحتم عليها «إلقاء بعض المقترحات، للوصول في نهاية المطاف إلى أفكار أو قوانين من الممكن أن تخدم المجتمع، وتؤدي في النهاية إلى الجمهورية الجديدة».

وشددت على ضرورة إجراء «حوار مجتمعي»، حول القضايا والموضوعات المهمة التي تمس شئون البلد والشباب.

وأكدت أن «الاختلاف في الرأي ضرورة للوصول إلى حلول ومقترحات»، مشيرة إلى أنها تلقت بالفعل ردودًا ومقترحات «جميلة جدًا» من بعض المواطنين نالت إعجابها، وذلك ردًا على مقترحها.

كما أشارت إلى مطالبتها خلال الفترة الماضية بضرورة زيادة فرص توظيف الشباب عبر رفع سن القبول في الوظائف إلى 40 عامًا.

وكانت النائبة آمال عبد الحميد، قد أعلنت اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، مع بدء دور الانعقاد السادس في شهر أكتوبر المقبل، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا.

وأشارت إلى أن «الدول والمجتمعات تُبنى بالعمل والإنتاج، ولنا في تجارب دول النمور الآسيوية خير شاهد التي استطاعت أن تنتقل باقتصاداتها إلى مصاف الدول الكبرى».