رئيس القضاء الأعلى يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ونائبه للتهنئة بالمنصب الجديد

استقبل المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بمقر دار القضاء العالي الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر ناصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد رئاسة محكمة النقض، رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

جاء اللقاء بحضور المستشار محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، والمستشار محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض مدير النيابة العامة لمحكمة النقض، والمستشار جمال جودة نائب رئيس محكمة النقص رئيس المكتب الفني المساعد، والمستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الإعلامى والسياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار مصطفى نور رئيس المحكمة عضو الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عصام عضو إدارة العلاقات والإعلام.



وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة سلافة جويلي عن تهانيها للمستشار عاصم الغايش متمنية له كل التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد، ومؤكدة على ثقة الأكاديمية في قدرته على قيادة مسيرة العدالة في مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات القضائية.



ومن جهته، أكد المستشار عاصم الغايش على اعتزازه بهذه الزيارة، معرباً عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي نهاية اللقاء تبادلا الجانبان الدروع التذكارية.



تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على تعزيز أواصر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وخاصة الهيئات القضائية، إيمانًا منها بأهمية تطوير القدرات البشرية في كل الجهات دعماً لمسيرة التنمية المستدامة وصولاً لجمهورية جديدة.