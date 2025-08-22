بينيا قريب من الرحيل إلى إلتشي مع تجديد عقده في برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الحارس إنييكي بينيا (26 عامًا) بات مرشحًا لمغادرة صفوف برشلونة هذا الصيف على سبيل الإعارة، في ظل اهتمام عدة أندية بخدماته.

وبحسب ما كشفه برنامج Jijantes، فإن إلتشي هو الخيار الأقرب للحصول على توقيع الحارس الإسباني حتى نهاية الموسم، حيث يرغب المدرب إيدير سارابيا في ضمه لتعزيز مركز حراسة المرمى، خاصة وأنه لا يملك سوى الأرجنتيني المخضرم ماتياس ديتورو والشاب أليخاندرو إيتوربي.

المثير أن الصفقة المحتملة تتزامن مع تجديد عقد بينيا مع برشلونة حتى 2029، في خطوة تمنح النادي الكتالوني مرونة مالية عبر تخفيض كتلة الرواتب، إلى جانب ضمان استمرار الحارس على المدى الطويل.

ويُذكر أن بينيا سبق أن لعب مع غالاتاسراي على سبيل الإعارة في 2022، كما ارتبط اسمه مؤخرًا بأندية مثل جيرونا، سيلتا فيجو، وكومو الإيطالي. انتقاله إلى إلتشي، مسقط رأسه في أليكانتي، قد يمنحه فرصة أكبر للتألق والعودة بقوة إلى سباق حراسة مرمى برشلونة مستقبلاً.