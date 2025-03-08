ضعُف الإعصار الاستوائي إلى منخفض استوائي، اليوم السبت، مع اقترابه من مدينة بريزبين، ثالث أكبر مدينة في أستراليا من حيث الكثافة السكانية ، حيث جلب معه أمطارا غزيرة من المتوقع أن تضرب المنطقة الساحلية لعدة أيام.

وكان من المتوقع أن يصبح الإعصار الاستوائي ألفريد، اليوم، أول إعصار يعبر الساحل الشرقي لأستراليا بالقرب من عاصمة ولاية كوينزلاند منذ عام 1974.

لكن الإعصار فقد قوته في وقت مبكر من اليوم ليصبح منخفضا استوائيا، وهو ما يُعرَّف بأنه نظام جوي يحمل رياحا مستدامة تقل سرعتها عن 63 كيلومترا في الساعة (39 ميلا في الساعة).

وقال مات كولوباي، مدير مكتب الأرصاد الجوية، إن المنخفض الاستوائي من المتوقع أن يعبر الساحل شمال بريزبين، بين جزيرة بريبي ومنطقة ساحل صن شاين في وقت لاحق يوم السبت.

وأضاف كولوباي: "الأمطار الغزيرة إلى الشديدة محليا، والتي قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة وفيضانات نهرية، أصبحت الآن مصدر القلق الرئيسي مع تحرك بقايا الإعصار ألفريد نحو الداخل."

وتعد الأعاصير أمرا شائعا في المناطق الاستوائية شمال ولاية كوينزلاند، لكنها نادرة الحدوث في الجنوب الشرقي للولاية، الذي يتميز بمناخ معتدل وكثافة سكانية مرتفعة، ويحد ولاية نيو ساوث ويلز.

وفي نيو ساوث ويلز، لا يزال رجل - 61 عاما، مفقودا بعد أن جرفته مياه نهر فاض بالقرب من بلدة دوريجو، وفقا للشرطة.

كما تعرضت امرأة لإصابات طفيفة أمس الجمعة عندما فقد مبنى سكني سقفه في مدينة جولد كوست الحدودية في كوينزلاند. وكانت المرأة واحدة من 21 شخصا تم إجلاؤهم من المبنى.