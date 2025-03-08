تعديل مباراة الزمالك وسموحة في الكأس بسبب الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الزمالك أمام نظيره سموحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بسبب موعد مباراة القمة.

الزمالك يلتقي مع الأهلي مساء الثلاثاء المقبل، 11 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك وسموحة 24 ساعة، لتقام يوم السبت 15 مارس الجاري، بدلًا من الجمعة 14 في الشهر ذاته.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي: «قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك وسموحة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، يوم السبت الموافق 15 من شهر مارس الجاري، بدلًا من موعدها السابق، الجمعة الموافق 14 من الشهر ذاته نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك مع الأهلي في مرحلة البطولة للدوري يوم 11 مارس».

وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي بالفوز على مودرن سبورت مساء أمس، الجمعة، بنتيجة 2-1، في مباراة امتدت لأشواط إضافية، فيما تأهل سموحة في وقت سابق على حساب زد بنتيجة 1-0.