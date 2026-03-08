الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تبعث برسالة تضامن إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من كايا كالاس الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث حرصت على نقل رسالة منها إلى مجلس الجامعة العربية الذي يجتمع اليوم على المستوى الوزاري في دورة غير عادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الإعتداءات الإيرانية على سيادة وسلامة أراضي عدد من الدول العربية.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن رسالة المسئولة الأوروبية الكبيرة تضمنت إعراباً عن الإدانة الشديدة، ومن دون مواربة، للهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية، وكذا عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت لهذه الهجمات غير المبررة.

وأضاف رشدي أن رسالة كالاس تضمنت كذلك التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية، والإشارة إلى مساعي الاتحاد للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لممارسة ضبط النفس.

وانطلق في وقت سابق الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد بناء على دعوة من السعودية، لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية على أراضي بعض الدول العربية.

وبالتزامن مع ذلك، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مُجدداً، وبأشد العبارات، التصعيد الإيراني الخطير ضد أهداف مدنية ومنشآت حيوية في منطقة الخليج، مؤكداً أن هذا التصعيد المتهور وغير المبرر يُمثل خطأ هائلاً في الحسابات يتعين على إيران مراجعته فوراً.