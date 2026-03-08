وزير الخارجية الأردني يؤكد تضامن بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان

شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، والذي عُقِد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الإمارات، وبطلب من مصر والأردن، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت؛ لبحث الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

وأكد الصفدي في مداخلته خلال الاجتماع إدانة الأردن للاعتداءات الإيرانية غير المُبرَّرة التي استهدفت المملكة ودول الخليج العربي الشقيقة.

وشدّد على تضامن الأردن الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، ودعم أيّ خطوات يتخذها الأشقاء لمواجهة الاعتداءات الإيرانية وحماية مواطنيهم وأمنهم واستقرارهم وسيادتهم.

كما ثمّن الصفدي تضامن الدول العربية الشقيقة مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

وأكّد أنّ أمن الدول العربية واحد، ما يستوجب موقفًا واضحًا في مواجهة هذه الاعتداءات. وأشار إلى أن "دول عربية تتعرّض لاعتداءات غاشمة تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها ومواطنيها ومقيميها ومنشآتها" ويجب الوقوف صفًّا واحدًا لمواجهة هذه الاعتداءات.

وأكد الصفدي تضامن الأردن مع لبنان الشقيق في حماية أمنه واستقراره وفرض سيادة الدولة على كلّ أراضيه، وشدّد على ضرورة بذل جهود مكثّفة ومشتركة لحماية لبنان ووقف العدوان عليه.

وأكّد الصفدي أهمية استمرار العمل المشترك لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني.

وشدد الصفدي على أنّ الأمن القومي العربي يواجه تحديات وتهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته وتعديلها وتطويرها "بحيث نقدّم موقفًا حقيقيًّا في مواجهة التحديات القادمة." واقترح الصفدي أن تركّز الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الشهر الحالي على ذلك.

وأكد الصفدي أهمية استمرار العمل من أجل تكريس الأمن والاستقرار واعتماد الحوار سبيلًا لحلّ الخلافات.

واعتمد اجتماع مجلس الجامعة العربية قرارًا يدين الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، ويؤكّد التضامن العربي في مواجهتها.



