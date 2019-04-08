المنامة ترحب بقرار واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة، تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به "الحرس الثوري" الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر، وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية - التي بثت النبأ - اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية أبدت تقديرها لجهود الولايات المتحدة في مواجهة أنشطة إيران العدائية وممارساتها الإرهابية، وتدخلاتها السلبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وأشارت إلى أن (المنامة) تتطلع إلى تحرك فاعل وحازم من قبل المجتمع الدولي لإجبار النظام الإيراني على الكف عن دعم التنظيمات والميلشيا الإرهابية، واحترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والتوقف الفوري عن كل ما يزعزع الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.