عقيلة صالح: الجيش الليبي لم يتوجه إلى طرابلس للسيطرة عليها وإنما لطرد المجموعات المسلحة

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أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن الجيش الوطني الليبي "أخذ التكليف" بشأن معركة تحرير طرابلس "من البرلمان الشرعي ونوابه"، معتبرا أن الجيش "يطبق الدستور بملاحقة المجموعات المسلحة وطردها من العاصمة".

وشدد صالح ـ في مقابلة خاصة مع قناة "العربية ـ الحدث" الفضائية مساء اليوم الإثنين، على أن "الجيش الليبي لم يذهب إلى طرابلس للسيطرة عليها وإنما لطرد المجموعات المسلحة".

وأوضح أن "الميليشيات في طرابلس نهبت الأموال ورفضت جهود المصالحة"، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج "وقع تحت سيطرة الميليشيات في طرابلس".

وأعرب صالح عن استغرابه من المطالبات بوقف عملية الجيش في طرابلس، مذكرا بأن "المجتمع الدولي لم يطالب أبدا الميليشيات بالخروج من طرابلس".

وأكد صالح أن "السراج غير قادر على اتخاذ أي قرار بوجود الميليشيات في طرابلس.. ولا يستطيع التعهد بأي اتفاق لأنه واقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة".

وشدد على أن "الجيش الوطني الليبي منظومة عسكرية محترفة مكلفة من السلطة التشريعية"، متوقعا بأن "الشعب الليبي سيلتف حول قواته المسلحة".

ورحب صالح "بالمصالحة والحوار مع الليبيين"، لكن اعتبر أنه "يجب التخلص من المجموعات المسلحة"، مشددا على أن "الاتفاق السياسي الذي يتم الحوار عليه يطالب بطرد المجموعات المسلحة".

وأخيرا تساءل صالح: "لماذا لا تقوم المجموعات المسلحة في طرابلس بتسليم سلاحها والانتقال إلى الحوار؟".

من جهته، قال المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن "قوات الجيش الوطني تتقدم في جنوب طرابلس وتسيطر على أول الأحياء السكنية".

وشرح المساري في حديث مماثل مع قناة " العربية ـ الحدث" أن الجيش الوطني الليبي قصف طائرات عسكرية لقوات الوفاق في قاعدة معيتيقة العسكرية التي "تقع تحت سيطرة الميليشيات بقوة"، حسب تعبيره.

أما عن مطار طرابلس فأكد المسماري أنه لا يزال تحت سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي رغم محاولة ميليشيات طرابلس مهاجمة هذه القوات داخل المطار.