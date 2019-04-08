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مصرع 10 حوثيين بينهم قيادي بقصف للجيش اليمني في جبهة مريس بالضالع

عدن- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 أبريل 2019 - 1:30 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 أبريل 2019 - 1:30 ص

لقي 10 من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم بينهم قيادي، اليوم الأحد، بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة مريس (شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد).

ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش استهدفت بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعا للمليشيات، في منطقة يعيس (شمالي جبهة مريس)؛ ما أسفر عن مصرع 10 من عناصر المليشيات الحوثية، بينهم قيادي ميداني، وتدمير عربة.

وفي السياق نفسه، أحبطت قوات الجيش، عدة محاولة تسلل للمليشيات، باتجاه "الزيلة"، و"صولان"، في الجبهة ذاتها، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر.


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