محكمة ألمانية ترفض طلبا لإلغاء حظر الصلاة بالكنيسة أثناء أزمة كورونا

رفضت المحكمة الإدارية في مدينة كاسل الألمانية طلبا مستعجلا مقدما من مسيحي لإلغاء حظر إقامة القداس في الكنيسة وذلك في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم المحكمة، أمس الثلاثاء، إن هذا الحظر يمثل قيدا لا مثيل له على حرية الأديان في التاريخ الأخير، وأضاف أن مثل هذه التدخلات الكبيرة تستند إلى أسس قانونية وترمي إلى تحقيق هدف مشروع يتمثل في المنع المؤقت لوقوع المزيد من الإصابات وضمان توفير أكبر قدر من الرعاية للمرضى المصابين بكوفيد-19.

يذكر أن قرار المحكمة غير قابل للطعن عليه.

كانت ولاية هيسن الألمانية قررت في 17 مارس الماضي اتخاذ خطوات لعرقلة انتشار فيروس كورونا، من بينها حظر التجمعات في الكنائس والمساجد والمعابد ومؤسسات الأديان الأخرى.

وتقدم عضو في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بدعوى قضائية ضد القرار وقال فيها إن الحق الأساسي في حرية الأديان لا ينبغي تقييدها واعتبر الحظر غير مناسب.