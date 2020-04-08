إسرائيل تستخدم الطائرات المسيرة والمروحيات لفرض حظر التجوال

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ستستخدم طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة بدون طيار "درونز" لفرض حظر التجول المقرر من الساعة الثالثة عصرا.

وقال أردان - في تصريح أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية- "لقد استخدمنا إجراءات تكنولوجية مختلفة في الأسابيع الأخيرة لمنع التجمعات، بما في ذلك الكشف عن تجمعات أجهزة الهواتف الخلوية التي يمكن أن تشير إلى تجمع مجموعة كبيرة من الأشخاص في مكان واحد".

وتابع المسئول الإسرائيلي محذرا من أن "أي شخص ينتهك المباديء التوجيهية للحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا سيتم التعامل معه بشكل صارم، لأنه يعرض الصحة العامة في البلاد للخطر".