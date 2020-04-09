مسار إجباري يطرح «رغم المسافة» مع أسماء أبو اليزيد عن بعد

طرح فريق مسار إجباري أغنية جديدة عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، باسم «رغم المسافة»، بالتعاون مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، وقد تم تصويرها وتسجيلها والعمل على المونتاج الخاص بها عن بعد، بالتعاون مع أحد شركات الاتصالات، حيث كان كل فرد في الفريق في منزله منفصل عن الآخرين، والأغنية من كلمات دعاء عبد الوهاب، ومن ألحان هاني الدقاق.

يشار إلى أن فريق مسار إجباري طرح قبل أسبوعين أغنية «حد تايه»، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد البحيري، ومن ألحان هاني الدقاق، وتوزيع مسار إجباري.

يذكر أن فريق مسار إجباري بث حفلا غنائيا عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، قبل شهر، وذلك في إطار الدعم المجتمعي لمنع التجمعات للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وذلك في الساعة العاشرة مساء، وكان قد أعلن قبل أيام عن الحفلة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، بنشر البوستر الدعائي لها، وعلق: «المره دي الحفلة جايلكم .. خليكم جاهزين، الحفلة أونلاين».